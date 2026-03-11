Spectacle MICHAËL SABUCO YEPAAA ! à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle MICHAËL SABUCO YEPAAA ! à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
2026-05-01 2026-05-02
Yepaaa!
Michaël, ancien animateur de club de vacances, vous embarque dans un spectacle drôle, musical et participatif !
Humour, nostalgie, hits des années 2000, Disney… Embarquez pour un voyage ou vous allez chanter, rire et faire la fête ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
