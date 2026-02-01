Spectacle Micro Show Moulin à Café Paris

Samedi 21 février

16h30 à 18h – Moulin à Café (9 place de la Garenne, 75014)

Micro Show est un laboratoire qui mêle théâtre d’objets, marionnettes, musique, cinéma et burlesque. A mi-chemin entre Toy Story et Gustave Parking, c’est un spectacle tout public, qu’il soit familial ou scolaire. Poétique, ludique et participatif, il sensibilise aux dangers de la surexposition aux écrans tout en mettant à l’honneur la création à partir de bric et de brocs, et plus largement du spectacle vivant.

Tout public

Théâtre d’objets, marionnettes, musique, cinéma et burlesque.

Le samedi 21 février 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit sous condition

Au chapeau

Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

https://www.moulin-cafe.org/ +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR



