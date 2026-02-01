Spectacle Micro Show Moulin à Café Paris
Spectacle Micro Show Moulin à Café Paris samedi 21 février 2026.
Samedi 21 février
16h30 à 18h – Moulin à Café (9 place de la Garenne, 75014)
Micro Show est un laboratoire qui mêle théâtre d’objets, marionnettes, musique, cinéma et burlesque. A mi-chemin entre Toy Story et Gustave Parking, c’est un spectacle tout public, qu’il soit familial ou scolaire. Poétique, ludique et participatif, il sensibilise aux dangers de la surexposition aux écrans tout en mettant à l’honneur la création à partir de bric et de brocs, et plus largement du spectacle vivant.
Tout public
Théâtre d’objets, marionnettes, musique, cinéma et burlesque.
Le samedi 21 février 2026
de 16h30 à 18h00
gratuit sous condition
Au chapeau
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T17:30:00+01:00
fin : 2026-02-21T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T16:30:00+02:00_2026-02-21T18:00:00+02:00
Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris
https://www.moulin-cafe.org/ +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Moulin à Café et trouvez le meilleur itinéraire