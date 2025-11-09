Spectacle Miette par la Cie Griottes – Un spectacle bien vivant sur la mort Nantes

Spectacle Miette par la Cie Griottes – Un spectacle bien vivant sur la mort Nantes dimanche 9 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 16:00 – 20:00

Gratuit : non Payant Samedi- Spectacle : 6 / 8 / 10€ selon les budgets- Spectacle + Boum mortelle : 8 / 10 / 12€ selon les budgetsDimanche- Spectacle + goûter mortel : 6 / 8 /10 € https://www.helloasso.com/associations/la-multi-collectif-eclectique-et-survolte/evenements/miette-a-quai-des-chaps En famille, Jeune Public, Adulte

Samedi 8 novembre à partir de 18h et dimanche 9 novembre à partir de 16h 2025Au dancing du 378 route de Sainte Luce ????Au programme ????????Samedi 8 novembre 2025 – Miette et la Boum MortelleA 18h jouera le spectacle Miette de la Compagnie Griottes.Miette est un spectacle tout public à partir de 5 ans mêlant cirque, théâtre, marionnettes et musique.Le spectacle aborde avec poésie et humour la thématique du deuil à travers l’histoire d’une enfant confrontée à la mort de son ami l’oiseau et du voyage qu’elle entreprend pour tenter de comprendre.L’histoire est contée par Joe, une vagabonde farfelue un peu bourrue, accompagnée de celles qui habitent dans sa tête : une trapéziste sur poulie aimant avant tout mettre sa tête à l’envers, et Bidouille, bricoleuse aux multiples talents.Puis le spectacle sera suivi d’une Boum Mortelle (dj set à destination de toutes les âmes : sensibles, pénibles et bien sûr invisibles…) jusqu’à 22h ????Dimanche 9 novembre 2025 – Miette et le Goûter MortelA 16h représentation du spectacle Miette de la Compagnie Griottes.Il sera suivi d’un Goûter MortelUn moment-cocon autour d’une crêpe, pour les enfants et les adultes.

Doulon – Bottière Nantes 44300

