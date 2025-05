SPECTACLE MIGRANDO – Nissan-lez-Enserune, 22 mai 2025 07:00, Nissan-lez-Enserune.

Début : 2025-05-22

fin : 2025-05-22

2025-05-22

Un conseil municipal pas comme les autres un village déserté doit décider en une heure s’il accueillera 50 migrants. Entre espoirs, peurs et clichés, Carla Bianchi incarne avec humour les voix d’habitants divisés. Dans ce seul en scène percutant, elle explore les tensions et les contradictions qui entourent la question migratoire. Un spectacle engagé, drôle et humain,qui invite à réfléchir et vous, que décideriez-vous ? Démarche associée entre les Activités Sociales de l’Energie, la mairie de Nissan Lez Enserune et l’ANRAS . .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 6 33 05 04 55

English :

A town council like no other: a deserted village has to decide in an hour whether to take in 50 migrants. Between hopes, fears and clichés, Carla Bianchi humorously embodies the voices of divided inhabitants. In this hard-hitting one-woman show, she explores the tensions and contradictions surrounding the issue of migration.

German :

Ein Gemeinderat wie kein anderer: Ein verlassenes Dorf muss innerhalb einer Stunde entscheiden, ob es 50 Migranten aufnimmt. Zwischen Hoffnungen, Ängsten und Klischees verkörpert Carla Bianchi mit Humor die Stimmen der gespaltenen Einwohner. In diesem eindringlichen Solo erforscht sie die Spannungen und Widersprüche, die die Migrationsfrage umgeben.

Italiano :

Un consiglio comunale come pochi: un villaggio deserto deve decidere in un’ora se accogliere 50 migranti. Tra speranze, paure e luoghi comuni, Carla Bianchi ritrae con umorismo le voci dei paesani divisi. In questo potente one-woman show, l’autrice esplora le tensioni e le contraddizioni che circondano il tema della migrazione.

Espanol :

Un ayuntamiento como ningún otro: un pueblo abandonado tiene que decidir en una hora si acoge a 50 inmigrantes. Entre esperanzas, miedos y tópicos, Carla Bianchi retrata con humor las voces de unos aldeanos divididos. En este poderoso espectáculo unipersonal, explora las tensiones y contradicciones que rodean la cuestión de la migración.

