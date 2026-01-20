Spectacle Mille et une feuille Sault-de-Navailles
Spectacle Mille et une feuille Sault-de-Navailles vendredi 13 mars 2026.
Spectacle Mille et une feuille
Salle André Dugert Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Par la Compagnie Théia.
Spectacle poétique vivant, interactif, chorégraphié exclusivement avec du papier. .
Salle André Dugert Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 mediatheque@cc-lacqorthez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Mille et une feuille
L’événement Spectacle Mille et une feuille Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Coeur de Béarn