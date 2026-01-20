Spectacle Mille et une feuille

Salle André Dugert Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Par la Compagnie Théia.

Spectacle poétique vivant, interactif, chorégraphié exclusivement avec du papier. .

Salle André Dugert Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 mediatheque@cc-lacqorthez.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Mille et une feuille

L’événement Spectacle Mille et une feuille Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Coeur de Béarn