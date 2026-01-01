Spectacle Mille et une feuilles Médiathèque l’Escale Angoulême

Spectacle Mille et une feuilles

Médiathèque l’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Spectacle poétique vivant, chorégraphié exclusivement avec du papier. Avec sa valise, la comédienne nous embarque pour parcourir le monde à travers des paysages de villes et de campagnes, un univers fait de blanc où tout est permis.

English :

A lively, poetic show choreographed exclusively with paper. With her suitcase, the actress takes us on a journey around the world through landscapes of town and country, a universe made of white where anything goes.

