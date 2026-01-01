Spectacle Mille et une feuilles Médiathèque l’Escale Angoulême
Spectacle Mille et une feuilles Médiathèque l’Escale Angoulême vendredi 23 janvier 2026.
Spectacle Mille et une feuilles
Médiathèque l’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Spectacle poétique vivant, chorégraphié exclusivement avec du papier. Avec sa valise, la comédienne nous embarque pour parcourir le monde à travers des paysages de villes et de campagnes, un univers fait de blanc où tout est permis.
.
Médiathèque l’Escale 17 rue Saint Vincent de Paul Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A lively, poetic show choreographed exclusively with paper. With her suitcase, the actress takes us on a journey around the world through landscapes of town and country, a universe made of white where anything goes.
L’événement Spectacle Mille et une feuilles Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême