Spectacle « Mille secrets de poussins” Par le Collectif Quatre Ailes Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Spectacle « Mille secrets de poussins” Par le Collectif Quatre Ailes Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 6 décembre 2025.

Connaissez-vous Blaise le plus célèbre et facétieux des poussins inventé par Claude Ponti ? Dans un dispositif théâtral et multimédia inspiré de l’univers unique de Ponti un comédien farceur nous fait voyager dans le monde magique des célèbres poussins. Comment naissent-ils ? Que font-ils dans leur œuf avant de naître ? Qu’est-ce qu’ils aiment ?

Un spectacle ludique pour enfants curieux qui leur permet de s’interroger sans limites sur le monde qui les entoure.

À partir de 3 ans

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les poussins espiègles de Claude Ponti !

Le samedi 06 décembre 2025

de 18h15 à 18h45

gratuit

Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T19:15:00+01:00

fin : 2025-12-06T19:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T18:15:00+02:00_2025-12-06T18:45:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/