Spectacle Mime Chispa Salle polyvalente Couloumé-Mondebat

Collines en Scènes présente Mime Chispa pour un spectacle plein de poésie, d’humour et d’émotion.

Boissons chaudes & gâteaux sur place

Salle chauffée et accessible

Venez en famille, entre amis… ou juste pour vous offrir un joli moment hors du temps.

Miguel Gonzalez, alias Mime Chispa, est lié au monde du théâtre depuis l’âge de 6 ans. Il est diplômé en sciences de la communication et titulaire d’un diplôme TEFL. En 1995, passionné par le théâtre, l’art et les méthodes de communication humaine, il s’est lancé dans une carrière professionnelle dans l’art du mime.

Le mime l’a conduit dans différents pays et festivals où il a partagé joie et rires, ce qui lui a valu plusieurs récompenses, mais surtout des sourires et des applaudissements.

Collaborant avec de multiples organisations et groupes, et cofondateur d’autres, il partage et diffuse son amour du théâtre et du mime à travers des cours réguliers, des spectacles et des personnages de toutes sortes.

L’Association Collines en Scènes a été créée en 2015 sous l’initiative des membres du bureau, très impliqués dans la culture théâtrale. Cette association a pour objet l’animation de territoire rural par l’accès à la culture en faveur de la population locale et des populations spécifiques (enfants, personnes âgées, Ephad…). .

Salle polyvalente COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie +33 6 01 76 21 78 contact@collinesenscenes.fr

English :

Collines en Scènes presents Mime Chispa for a show full of poetry, humor and emotion.

Hot drinks & cakes on site

Heated and accessible hall

Come with your family, friends? or just to enjoy a moment out of time.

Miguel Gonzalez, aka Mime Chispa, has been involved in the world of theater since the age of 6. He holds a degree in communication sciences and a TEFL diploma. In 1995, with a passion for theater, art and human communication methods, he embarked on a professional career in the art of mime.

Mime has taken him to various countries and festivals where he has shared joy and laughter, earning him several awards, but above all smiles and applause.

Collaborating with many organizations and groups, and co-founding others, he shares and spreads his love of theater and mime through regular classes, shows and characters of all kinds.

