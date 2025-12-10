SPECTACLE MINUS , PAR LA COMPAGNIE AMAPOLA MÉDIATHÈQUE Le Fauga

SPECTACLE MINUS , PAR LA COMPAGNIE AMAPOLA

MÉDIATHÈQUE 5 Place Cazalères Le Fauga Haute-Garonne

Spectacle pour enfants (3-11 ans) sur les émotions et l’estime de soi.

C’est quoi le bonheur ? Et puis c’est quoi être heureux ? Comment trouver sa place? Minus, une petite mouche malmenée par la vie, veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche. .

MÉDIATHÈQUE 5 Place Cazalères Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 35 04 13 mediatheque@lefauga.fr

Show for children (ages 3-11) on emotions and self-esteem.

