SPECTACLE MINUS , PAR LA COMPAGNIE AMAPOLA MÉDIATHÈQUE Le Fauga

Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24 11:45:00
2026-01-24
Spectacle pour enfants (3-11 ans) sur les émotions et l’estime de soi.
C’est quoi le bonheur ? Et puis c’est quoi être heureux ? Comment trouver sa place? Minus, une petite mouche malmenée par la vie, veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche. .
MÉDIATHÈQUE 5 Place Cazalères Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 35 04 13 mediatheque@lefauga.fr
English :
Show for children (ages 3-11) on emotions and self-esteem.
