Spectacle Minute Love La Petite Scène Montélimar Montélimar

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 21:45:00
Date(s) :
2025-10-11
Une pièce improvisée sur les rencontres amoureuses lors d’un speed dating.
La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
An improvised play about love encounters during speed dating.
German :
Ein improvisiertes Theaterstück über Liebesbegegnungen bei einem Speed-Dating.
Italiano :
Una commedia improvvisata sull’incontro con una persona innamorata durante uno speed dating.
Espanol :
Una obra de teatro improvisada sobre conocer a alguien enamorado durante una cita rápida.
