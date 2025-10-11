Spectacle Minute Love La Petite Scène Montélimar Montélimar

Spectacle Minute Love La Petite Scène Montélimar Montélimar samedi 11 octobre 2025.

Spectacle Minute Love

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 21:45:00

Date(s) :
2025-10-11

Une pièce improvisée sur les rencontres amoureuses lors d’un speed dating.
  .

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

An improvised play about love encounters during speed dating.

German :

Ein improvisiertes Theaterstück über Liebesbegegnungen bei einem Speed-Dating.

Italiano :

Una commedia improvvisata sull’incontro con una persona innamorata durante uno speed dating.

Espanol :

Una obra de teatro improvisada sobre conocer a alguien enamorado durante una cita rápida.

L’événement Spectacle Minute Love Montélimar a été mis à jour le 2025-10-04 par Montélimar Tourisme Agglomération