Spectacle: Mirages Chapelle Ste Germaine Valence

Chapelle Ste Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Cécile Pagès vous entraîne dans un envoûtant voyage musical et chanté au travers de diverses musiques du monde : Proche et Moyen Orient Syrie, Turquie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Iran !
Chapelle Ste Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 19 41 saintlary26@free.fr
Cécile Pagès takes you on a spellbinding musical and singing journey through a variety of world music: Near and Middle East: Syria, Turkey, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Iran!
