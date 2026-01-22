Spectacle: Mirages Chapelle Ste Germaine Valence

Spectacle: Mirages

Chapelle Ste Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence Drôme

Début : 2026-02-07

Cécile Pagès vous entraîne dans un envoûtant voyage musical et chanté au travers de diverses musiques du monde : Proche et Moyen Orient Syrie, Turquie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Iran !

Cécile Pagès takes you on a spellbinding musical and singing journey through a variety of world music: Near and Middle East: Syria, Turkey, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Iran!

