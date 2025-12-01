SPECTACLE MIROUFLETTE ET CIE MES CONTES POP-UP Avenue Pierre Mendès France Castanet-Tolosan
SPECTACLE MIROUFLETTE ET CIE MES CONTES POP-UP Avenue Pierre Mendès France Castanet-Tolosan samedi 20 décembre 2025.
Avenue Pierre Mendès France AUDITORIUM JACQUES BREL Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20 11:00:00
2025-12-20
Un spectacle inspiré des plus grands contes racontés en théâtre pop-up.
La vivacité des contes traditionnels portée par une marionnettiste assurant de bons moments de partage !
Dès 6 mois. .
English :
A show inspired by the greatest tales told in pop-up theater.
