Spectacle Mises à l’index Brumath

2 petite rue de l’église Brumath Bas-Rhin

Spectacle jeune public, théâtre d’objets.

C’est l’histoire de deux gamines qui ont un coup de foudre d’amitié. L’une grandit dans une caravane, l’autre dans un pavillon. Leur amitié fera bouger les lignes de tour un village.

Ce récit joyeux, à plusieurs niveaux de lecture, est un feel good spectacle. Il donne de l’espoir, le sourire, il prône l’empouvoirement. La capacité d’agir et de changer les choses à son échelle.

2 petite rue de l’église Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 02 04 accueil@brumath.fr

English :

Show for young audiences, object theater.

German :

Aufführung für junges Publikum, Objekttheater.

Italiano :

Spettacolo per un pubblico giovane, teatro d’oggetto.

Espanol :

Espectáculo para público joven, teatro de objetos.

