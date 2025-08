Spectacle Mises à l’index Muttersholtz

Spectacle Mises à l’index Muttersholtz dimanche 19 octobre 2025.

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

C’est l’histoire de deux gamines, l’une grandit dans une caravane, l’autre dans un petit pavillon. Leur amitié va résonner dans le village et poser des questions sur les sentiments d’exil et d’appartenance. Des questions graves abordées avec humour, une galerie de personnages attachants et truculents, un regard acéré sur une situation banale, un appel à la tolérance. Mises à l’index est aussi tout simplement le récit d’une d’amitié.

A partir de 6 ans.

Cie Le 7ème Tiroir .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 42 35 83 lacuisine.asso@gmail.com

English :

Serious issues tackled with a sense of humor, a gallery of endearing, earthy characters, a sharp look at a banal situation, a call for tolerance. Ages 6 and up

German :

Ernste Fragen werden mit Humor behandelt, eine Galerie von liebenswerten und skurrilen Charakteren, ein scharfer Blick auf eine banale Situation, ein Aufruf zur Toleranz. Ab 6 Jahren

Italiano :

Temi seri affrontati con umorismo, una galleria di personaggi simpatici e colorati, uno sguardo acuto su una situazione banale, un appello alla tolleranza. Dai 6 anni in su

Espanol :

Temas serios tratados con humor, una galería de personajes entrañables y pintorescos, una mirada aguda sobre una situación banal, una llamada a la tolerancia. A partir de 6 años

