Spectacle Miss knife forever La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Miss knife forever

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 16 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Cabaret

Miss knife forever Olivier Py Antoni Sykopoulos

Comme La Comète, Miss Knife fête ses 30 ans. Son souhait pour cet anniversaire ? Revenir au plus près du public. Accompagnée au piano par Antoni Sykopoulos, Miss Knife interprète les chansons et les textes de son double de toujours, Olivier Py. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Miss knife forever

L’événement Spectacle Miss knife forever Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne