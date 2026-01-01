SPECTACLE Miss Tine Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux
SPECTACLE Miss Tine Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux samedi 24 janvier 2026.
SPECTACLE Miss Tine
Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 17:40:00
Date(s) :
2026-01-24
Une belle journée avec Miss Tine. Un spectacle de marionnettes et de comptines pour les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit sur réservation. Durée 40min.
.
Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@range.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A beautiful day with Miss Tine. A puppet and nursery rhyme show for children aged 0 to 3.
Free with reservation. Duration 40min.
L’événement SPECTACLE Miss Tine Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge