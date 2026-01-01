SPECTACLE Miss Tine Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux

SPECTACLE Miss Tine

Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 17:40:00

2026-01-24

Une belle journée avec Miss Tine. Un spectacle de marionnettes et de comptines pour les enfants de 0 à 3 ans.

Gratuit sur réservation. Durée 40min.

Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@range.fr

English :

A beautiful day with Miss Tine. A puppet and nursery rhyme show for children aged 0 to 3.

Free with reservation. Duration 40min.

