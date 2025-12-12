Spectacle Mme Meuf dit FEMMES La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Mme Meuf dit FEMMES

Du vendredi 9 au samedi 10 janvier 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 21:00:00

fin : 2026-01-10 22:15:00

Date(s) :

2026-01-09

Un stand-up/jeu sur la liberté des femmes, dans une volonté de dialogue entre les âges et les genres. Les femmes changent! Et les hommes? Un spectacle pour bousculer les mentalités.

Pour Madame Meuf , être femmes des années 2020, c’est être femmes jusqu’au bout des seins, mais le poitrail haut et le verbe acéré! De la génération playmate des années 80, à la génération Sous mon sein la grenade elle vous embarque dans un stand-up/jeu sur la liberté des femmes, dans une volonté de dialogue entre les âges et les genres.

Si vous espérez entendre du Michel Sardou dans ce spectacle, ne venez pas. Mais si vous avez envie d’être questionnés sur la parole des femmes qui se libère (et se prend un mur), la sororité, le consentement, les machistes fluides ou le pouvoir de la sexualité féminine, venez!



Un spectacle moitié sciences po, moitié psycho, moitié rigolo (ça fait 3 moitiés, encore une gonzesse qui devait être nulle en maths!). Et 100% féministe et passionné.

Madame Meuf c’est aussi un podcast deux fois par semaine, billet d’humeur drôle et cash sur les sujets de société du moment; un roman Très très feutré (Editions du Rocher), sur son expérience de 15 ans comme assistante parlementaire, et un autre seule en scène, Politiquement incorrecte sur vie la politique, vue de l’intérieur, par une femme. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

English :

A stand-up comedy/game show about women’s freedom, promoting dialogue between generations and genders. Women are changing! But what about men? A show designed to challenge preconceptions.

L’événement Spectacle Mme Meuf dit FEMMES Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence