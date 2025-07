Spectacle « Mme Tacos a les pieds tanqués » par la Cie Treize à la douzaine Baba Yaga Chantelle

Spectacle « Mme Tacos a les pieds tanqués » par la Cie Treize à la douzaine Baba Yaga Chantelle vendredi 18 juillet 2025.

Spectacle « Mme Tacos a les pieds tanqués » par la Cie Treize à la douzaine

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Madame Tacos, retraitée et pétanquiste invétérée, se lance un défi fou traverser la France à pied pour défendre sa conférence délirante sur la pétanque. Elle est persuadée que son jeu préféré sauvera le monde…

.

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 09 65 53 cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Madame Tacos, a pensioner and inveterate pétanquist, sets herself a crazy challenge: to cross France on foot to defend her delirious lecture on pétanque. She’s convinced that her favorite game will save the world…

German :

Madame Tacos, eine Rentnerin und eingefleischte Boulespielerin, stellt sich einer verrückten Herausforderung: Sie will zu Fuß durch Frankreich laufen, um ihren verrückten Vortrag über das Boulespiel zu verteidigen. Sie ist davon überzeugt, dass ihr Lieblingsspiel die Welt retten wird…

Italiano :

La signora Tacos, pensionata e inveterata pétanquista, si lancia in una folle sfida: attraversare la Francia a piedi per difendere la sua folle lezione sulla pétanque. È convinta che il suo gioco preferito salverà il mondo…

Espanol :

Madame Tacos, jubilada y petanquista empedernida, se propone un loco desafío: atravesar Francia a pie para defender su disparatada conferencia sobre la petanca. Está convencida de que su juego favorito salvará el mundo…

L’événement Spectacle « Mme Tacos a les pieds tanqués » par la Cie Treize à la douzaine Chantelle a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule