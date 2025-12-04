Spectacle – Modestes propositions pour remédier à la trop forte croissance de la population mondiale Cité de l’Économie Paris

Modestes propositions pour remédier à la trop forte croissance de la population mondiale

De la Cie du Détour. Texte & Mise en scène : Agnès Larroque. Jeu : Valérie Larroque ou Agnès Larroque & Christophe Noël.

La Compagnie du Détour, fondée en 2001 par Agnès Larroque et Laure Seguette, propose un théâtre engagé où le rire devient un acte de résistance. Connue pour ses conférences burlesques sur des sujets de société (travail, éducation, démographie), la compagnie mêle rigueur documentaire, humour incisif et expression corporelle. Soucieuse de toucher des publics variés, elle joue aussi bien sur des scènes nationales que dans des lieux plus modestes. Elle explore également le répertoire classique avec une approche féministe, comme dans Les femmes savantes de Molière. Leur travail continue d’évoluer avec des créations comme On vous raconte des histoires (2019) et Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent (2021), et une nouvelle pièce en préparation pour 2025 : Le Tour de France.

Infos pratiques :

Durée : 1h05

Jeudi 4 décembre à 20h Réservation conseillée

Spectacle loufoque sur la démographie mondiale : humour noir et rigueur scientifique s’y croisent pour interroger notre rapport à la surpopulation.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 20h00 à 21h05

gratuit Public jeunes et adultes.

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

