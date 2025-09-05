Spectacle Moguiz Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc
Spectacle Moguiz Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc jeudi 26 février 2026.
Spectacle Moguiz
Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 20:00:00
fin : 2026-02-26 22:00:00
Date(s) :
2026-02-26
En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié. .
Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Moguiz Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme