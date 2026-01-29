Spectacle Moins qu’hier (plus que demain) Rue Abbé le Barh Erdeven

Spectacle Moins qu’hier (plus que demain)

Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan

2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Moins qu’Hier (Plus que demain) explore avec humour et authenticité les travers de l’amour et de la vie à deux. Un portrait acide et décomplexé des relations de couple.

À partir de l’adaptation de la bande dessinée de Fabcaro, les comédiens, Karine Le May et Jean Luc Rivière proposent une fusion ingénieuse et amusée entre fiction et réalité.

Entre rires, sourires et douce indignation, le public est à la fois témoin et partie prenante de ce tête à tête tendrement orchestré. Les spectateurs se laissent rapidement séduire et embarquer dans un univers où le burlesque se conjugue à tous les temps.

À partir de 14 ans Durée 1h10 .

Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

