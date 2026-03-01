Spectacle Moiselle fête ses 7 ans par la Cie les Os à Marminiac Les 3 brins Marminiac

Spectacle Moiselle fête ses 7 ans par la Cie les Os à Marminiac

Les 3 brins 127 chemin de Valadié Marminiac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour les 7 ans de son spectacle, Moiselle s'offre une tournée anniversaire!

Moiselle, c'est un spectacle de théâtre gestuel et clownesque pour tout public.

Au mois de mars, elle vous invite à son anniversaire, celui qui fera d’elle une Demoiselle toute entière

Pour les 7 ans de son spectacle, Moiselle s'offre une tournée anniversaire!

Moiselle, c'est un spectacle de théâtre gestuel et clownesque pour tout public.

Au mois de mars, elle vous invite à son anniversaire, celui qui fera d’elle une Demoiselle toute entière. Avec une joyeuse maladresse, elle se pare de clichés féminins pour tenter de devenir celle qu’elle espère. Malgré son courage, elle ne trouve pas sa place dans ce nouveau costume, ni dans ses belles chaussures rouges. Sa sensibilité l’emporte et elle explose d’émotion.

Alors, comme le papillon sort de sa chrysalide, elle se découvre, se réinvente avec folie et poésie !

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Les 3 brins 127 chemin de Valadié Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 07 67 69 67 lesosvifs@gmail.com

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English :

For the 7th anniversary of her show, Moiselle is offering a birthday tour!

Moiselle, c'est a gestural and clown theater show for all audiences.

In March, she invites you to her birthday, the one that will make her a complete Demoiselle

L’événement Spectacle Moiselle fête ses 7 ans par la Cie les Os à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Gourdon