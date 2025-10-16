Spectacle : Molière et ses masques Université Sorbonne Nouvelle Paris

Spectacle : Molière et ses masques Université Sorbonne Nouvelle Paris jeudi 16 octobre 2025.

Cette fresque dresse la vie glorieuse et pathétique de Molière. Romancée, inventée, ou mensongère, elle s’inspire du plus célèbre chef de troupe français. Emportée par l’excellente tribu de Simon Falguières, la farandole de personnages extraits des pièces les plus emblématiques surgit aux côtés de figures historiques ou fictives et de Molière.

Si la chronologie est respectée de l’Étourdi ou les Contretemps au Malade imaginaire, les séquences s’enchaînent à folle allure, loin de toute vraisemblance.

Spectacle – Théâtre de tréteaux : Molière et ses masques – Simon Falguières.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Théâtre de l’universitéParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr