Spectacle Moman Théâtre des Jacobins Dinan mardi 2 décembre 2025.

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02 21:50:00

2025-12-02

Théâtre Moman, Pourquoi les méchants sont méchants ? de Jean-Claude Grumberg

Moman (Hervé Pierre de la Comédie Française) et Louistiti (Clotilde Mollet) vivent tous deux dans un petit appartement dont l’électric a été coupée faute de règlement de factures. Le père les a abandonnés et préfère le café du coin à sa famille. Le petit garçon crie son désarroi en assommant sa mère de questions toutes aussi farfelues les unes que les autres, auxquelles Moman répond avec une faconde désopilante, jamais à court de réponses aussi expéditives qu’improbables.

De Jean-Claude Grumberg | Mise en scène Noémie Pierre, Clotilde Mollet et Hervé Pierre de la Comédie Française

Avec Clotilde Mollet et Hervé Pierre | Lumières Nieves Salzmann

Costumes Siegrid Petit-Imbert | Musique Hugo Vercken

Dès 10 ans.

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

