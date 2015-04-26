Spectacle Mon Aile, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Spectacle Mon Aile Dimanche 26 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dimanche 26 avril – 15h

Cirque humain de proximité

C’est l’histoire d’un personnage qui a perdu une aile, ou qui croit l’avoir perdue. À travers cette métaphore, le spectacle nous invite à une réflexion sur les rencontres.

Un spectacle de cirque de proximité, entre poésie et humour, qui parle de résilience et mêle la marionnette de théière, la danse avec un parachute et la musique live.

« Une création pleine d’émerveillement et de poésie » – Midi Libre

Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)

Durée : 45min

A partir de 6 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Compagnie Yifan – CIRQUE