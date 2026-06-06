Spectacle Mon arbre de Noël Linxe
Spectacle Mon arbre de Noël Linxe mercredi 16 décembre 2026.
Linxe
Spectacle Mon arbre de Noël
Salle des fêtes Linxe Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:30:00
fin : 2026-12-16 16:30:00
Date(s) :
2026-12-16
Spectacle tout public, contes et musiques du monde de Noël par la Compagnie Les Passagers du vent.
Gratuit et ouvert à tous.
Information au 05 47 55 63 06. .
Salle des fêtes Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 55 63 06 biblio@mairie-linxe.fr
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English : Spectacle Mon arbre de Noël
L’événement Spectacle Mon arbre de Noël Linxe a été mis à jour le 2026-06-18 par Côte Landes Nature Tourisme
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