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Spectacle Mon arbre de Noël Linxe

Spectacle Mon arbre de Noël Linxe

Spectacle Mon arbre de Noël Linxe mercredi 16 décembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 40260 Linxe

Département : Landes

Début : mercredi 16 décembre 2026

Fin : mercredi 16 décembre 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Linxe

Spectacle Mon arbre de Noël

Salle des fêtes Linxe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:30:00
fin : 2026-12-16 16:30:00

Date(s) :
2026-12-16

Spectacle tout public, contes et musiques du monde de Noël par la Compagnie Les Passagers du vent.
Gratuit et ouvert à tous.
Information au 05 47 55 63 06.   .

Salle des fêtes Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 55 63 06  biblio@mairie-linxe.fr

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English : Spectacle Mon arbre de Noël

L’événement Spectacle Mon arbre de Noël Linxe a été mis à jour le 2026-06-18 par Côte Landes Nature Tourisme

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