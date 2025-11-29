Spectacle Mon fils, Bruce et moi Salle des fêtes Saint-Chamassy
Spectacle Mon fils, Bruce et moi Salle des fêtes Saint-Chamassy samedi 29 novembre 2025.
Spectacle Mon fils, Bruce et moi
Salle des fêtes 1105 le bourg nord Saint-Chamassy Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Dialogue d’un père et son fils devant la grille de l’école.
Texte émouvant et drôle, le père n’est pas un exemple d’éducation. Son modèle c’est Bruce Lee !
Sur réservation
Sur réservation .
Salle des fêtes 1105 le bourg nord Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 17 73
English : Spectacle Mon fils, Bruce et moi
Dialogue between a father and son at the school gate.
A moving and funny text, the father is not an example of education. His role model is Bruce Lee!
By reservation
German : Spectacle Mon fils, Bruce et moi
Dialog zwischen einem Vater und seinem Sohn vor dem Schultor.
Rührender und witziger Text, der Vater ist kein Vorbild in Sachen Erziehung. Sein Vorbild ist Bruce Lee!
Auf Reservierung
Italiano :
Dialogo tra un padre e un figlio fuori dai cancelli della scuola.
Un testo commovente e divertente, il padre non è un esempio di educazione. Il suo modello è Bruce Lee!
Su prenotazione
Espanol : Spectacle Mon fils, Bruce et moi
Diálogo entre un padre y su hijo a las puertas del colegio.
Un texto conmovedor y divertido, el padre no es un ejemplo de educación. ¡Su modelo a seguir es Bruce Lee!
Por reserva
