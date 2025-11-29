Spectacle Mon fils, Bruce et moi Salle des fêtes Saint-Chamassy

Spectacle Mon fils, Bruce et moi

Salle des fêtes 1105 le bourg nord Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Dialogue d’un père et son fils devant la grille de l’école.

Texte émouvant et drôle, le père n’est pas un exemple d’éducation. Son modèle c’est Bruce Lee !

Sur réservation

Dialogue d’un père et son fils devant la grille de l’école.

Texte émouvant et drôle, le père n’est pas un exemple d’éducation. Son modèle c’est Bruce Lee !

Sur réservation .

Salle des fêtes 1105 le bourg nord Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 17 73

English : Spectacle Mon fils, Bruce et moi

Dialogue between a father and son at the school gate.

A moving and funny text, the father is not an example of education. His role model is Bruce Lee!

By reservation

German : Spectacle Mon fils, Bruce et moi

Dialog zwischen einem Vater und seinem Sohn vor dem Schultor.

Rührender und witziger Text, der Vater ist kein Vorbild in Sachen Erziehung. Sein Vorbild ist Bruce Lee!

Auf Reservierung

Italiano :

Dialogo tra un padre e un figlio fuori dai cancelli della scuola.

Un testo commovente e divertente, il padre non è un esempio di educazione. Il suo modello è Bruce Lee!

Su prenotazione

Espanol : Spectacle Mon fils, Bruce et moi

Diálogo entre un padre y su hijo a las puertas del colegio.

Un texto conmovedor y divertido, el padre no es un ejemplo de educación. ¡Su modelo a seguir es Bruce Lee!

Por reserva

L’événement Spectacle Mon fils, Bruce et moi Saint-Chamassy a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère