Spectacle Mon Gainsbourg préféré Chartres

Spectacle Mon Gainsbourg préféré

8 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Début : Mardi 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Julien Sigalas et Etienne Champollion réinterprètent avec émotion et virtuosité les classiques de Gainsbourg, offrant un spectacle musical poétique et authentique.

Julien Sigalas est auteur compositeur interprète mais également comédien. Etienne Champollion est lui un multi instrumentiste, passant de piano à l’accordéon avec virtuosité. Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens et Renaud. Reprendre Gainsbourg, mettre en exergue la beauté de ses mélodies et la puissance de ses mots, leur est apparu comme une évidence. .

8 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 33 06 info@theatreportailsud.com

English :

Julien Sigalas and Etienne Champollion reinterpret Gainsbourg classics with emotion and virtuosity, offering a poetic and authentic musical performance.

