Spectacle Mon Meilleur Ami Le Palais-sur-Vienne

Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.

Spectacle proposé par la Compagnie de la Pierre et le tapis. Inspiré des aventures des personnages de la série Oscar et Albert, de Chris Naylor-Ballesteros. Mon meilleur Ami est un spectacle merveilleux pour petits et grands. C’est un fabuleux mélange de trois histoires des albums, avec les ingrédients parfaits rire, émotion et joie. *

Public à partir de 3 ans

Réservation par mail ou par téléphone. .

Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 01 35 bm@Iepalaissurvienne.fr

