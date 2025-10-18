Spectacle Mon Meilleur Ami Le Palais-sur-Vienne
Spectacle Mon Meilleur Ami Le Palais-sur-Vienne samedi 18 octobre 2025.
Spectacle Mon Meilleur Ami
Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.
Spectacle proposé par la Compagnie de la Pierre et le tapis. Inspiré des aventures des personnages de la série Oscar et Albert, de Chris Naylor-Ballesteros. Mon meilleur Ami est un spectacle merveilleux pour petits et grands. C’est un fabuleux mélange de trois histoires des albums, avec les ingrédients parfaits rire, émotion et joie. *
Public à partir de 3 ans
Réservation par mail ou par téléphone. .
