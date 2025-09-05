Spectacle Mon père avait 3 vaches Cie Mouton Major Amanlis

Spectacle Mon père avait 3 vaches Cie Mouton Major Amanlis vendredi 23 janvier 2026.

Spectacle Mon père avait 3 vaches Cie Mouton Major

Amanlis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

En 60 ans, le monde agricole breton a connu une spectaculaire mutation

la révolution agricole bretonne. En farfouillant dans ses souvenirs d’enfance, à la ferme, Yves-Marie Le Texier pose le point de départ d’une réflexion sur cette évolution et les enjeux de ce qui constitue le monde agricole d’aujourd’hui ruralité, mal-être paysan, environnement…

Cinq avatars d’Yves-Marie se présentent à nous comme agriculteur… Un propos d’actualité et un récit historique profondément humaniste et sensible.

De l’humour et de la poésie pour suggérer la réflexion.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1h10

Tarif plein 6€

Réduit 4€

Famille 13€

À partir de 12 ans

Amanlis, Salle polyvalente Salsa

————-

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

————- .

Amanlis 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Mon père avait 3 vaches Cie Mouton Major Amanlis a été mis à jour le 2025-09-05 par Roche aux Fées Communauté