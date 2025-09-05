Spectacle Mon père avait 3 vaches Cie Mouton Major Amanlis
Spectacle Mon père avait 3 vaches Cie Mouton Major Amanlis vendredi 23 janvier 2026.
Spectacle Mon père avait 3 vaches Cie Mouton Major
Amanlis Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
En 60 ans, le monde agricole breton a connu une spectaculaire mutation
la révolution agricole bretonne. En farfouillant dans ses souvenirs d’enfance, à la ferme, Yves-Marie Le Texier pose le point de départ d’une réflexion sur cette évolution et les enjeux de ce qui constitue le monde agricole d’aujourd’hui ruralité, mal-être paysan, environnement…
Cinq avatars d’Yves-Marie se présentent à nous comme agriculteur… Un propos d’actualité et un récit historique profondément humaniste et sensible.
De l’humour et de la poésie pour suggérer la réflexion.
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée 1h10
Tarif plein 6€
Réduit 4€
Famille 13€
À partir de 12 ans
Amanlis, Salle polyvalente Salsa
————-
Infos et réservations
rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87
————- .
Amanlis 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Mon père avait 3 vaches Cie Mouton Major Amanlis a été mis à jour le 2025-09-05 par Roche aux Fées Communauté