Spectacle « Mon père avait 3 vaches » de la Cie MouTon Major Salle du Bocage Nouvoitou Samedi 29 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Réservations conseillées: resa.culture@nouvoitou.fr / 06 27 15 79 10 – Tarifs: adulte 7 €, 5€ carte Sortir ! ; enfant 5 €, gratuit carte Sortir !

Yves-Marie Le Texier, fils d’agriculteur, explore la révolution agricole bretonne à travers 5 portraits d’agriculteurs imaginaires. Il nous emmène dans un voyage drôle et poétique.

Et si monter dans une ensileuse à 7 ans pouvait changer le cours d’une vie ?

—————————————————————————-

Yves-Marie Le Texier, fils d’agriculteur devenu comédien/conteur, explore cette idée avec humour, poésie et humanité. Avec « Mon père avait 3 vaches », il nous emmène dans un voyage tendre, drôle et profond au cœur du monde agricole breton : ses souvenirs, ses espoirs, ses doutes… et ses évolutions.

En 60 ans, le monde agricole breton a connu une spectaculaire mutation : la révolution agricole bretonne.

En farfouillant dans ses souvenirs d’enfance à la ferme, Yves-Marie Le Texier pose le point de départ d’une réflexion sur cette évolution et les enjeux de ce qui constitue « le monde agricole d’aujourd’hui » : ruralité, mal-être paysan, environnement…

À travers 5 portraits d’agriculteurs imaginaires, il propose un propos d’actualité et un récit historique profondément humaniste et sensible.

Un spectacle qui fait rire, réfléchir… et surtout, qui fait du bien.

À voir absolument, que vous ayez les bottes aux pieds ou non !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T21:10:00.000+01:00

1

resa.culture@nouvoitou.fr 06 27 15 79 10

Salle du Bocage Promenade Henri Verger Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine