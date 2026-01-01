Spectacle Mon Robert Médiathèque de Brec’h Brech

Spectacle Mon Robert

Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech Morbihan

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22 20:30:00

2026-01-22

Une exploration poétique et impertinente du dictionnaire.

Dans le cadre des Nuits de la lecture, assistez au spectacle Mon Robert présenté dans la salle Kreisker.

Synopsis D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, riche, costaud, il a réponse à tout. Emportée par les mots, leurs sons et les questions qu’ils soulèvent, Arlette se lâche ! Mon Robert est une plongée impertinente et décalée dans les mots du dictionnaire. Elle en révèle la force, la beauté mais aussi le dérisoire et la complexité. Par sa démesure et sa poésie, Arlette suscite rire, réflexion et émotions.

Nombre de place limité.

Inscription auprès de la médiathèque. .

Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 50

