Spectacle Mon Robert Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Spectacle Mon Robert

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 17:00:00

fin : 2026-01-14 17:55:00

Date(s) :

2026-01-14

Ce spectacle est proposé à l’occasion de la dictée organisée en partenariat avec la librairie M’Lire Anjou.

Une plongée impertinente et décalée dans les mots du dictionnaire…

D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Emportée par les mots, leurs sons et les questions qu’ils soulèvent, Arlette se lâche…

Mon Robert est une plongée impertinente et décalée dans les mots du dictionnaire. Elle en révèle la force, la beauté mais aussi le dérisoire et la complexité. Par sa démesure et sa poésie, Arlette suscite rire, réflexion et émotions.

Solo de clownE de et avec Anne Tifine (La Caravane Compagnie Production)

Aide à l’écriture et à la mise en scène Hélène Gustin

Durée 55 minutes

Gratuit | À partir de 8 ans

Sur inscription

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediathèque@chateaugontier.fr

English :

This show is offered in conjunction with the dictation organized in partnership with the M’Lire Anjou bookshop.

