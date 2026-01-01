Spectacle Mon Robert Pouancé Le Petit Théâtre Ombrée d’Anjou
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-18 16:00:00
fin : 2026-01-18 17:00:00
2026-01-18
Spectacle Mon Robert , par la Caravane Cie , au Petit Théâtre le Dimanche 18 Janvier 2026
Durée 55 min
Tout public à partir de 8 ans
Le Dico vu par une ClownE
D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Mais emportée par les mots, leurs sons et les questions qu’ils soulèvent, Arlette se lâche…
Mon Robert est une plongée impertinente et décalée dans les mots du dictionnaire. Elle en révèle la force, la beauté mais aussi le dérisoire et la complexité. Par sa démesure et sa poésie, Arlette suscite rire, réflexion et émotions. .
Le Petit Théâtre Boulvard de la Libération Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64
English :
Mon Robert , by Caravane Cie , at the Petit Théâtre on Sunday, January 18, 2026
