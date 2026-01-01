Spectacle Mon Robert Pouancé Le Petit Théâtre Ombrée d’Anjou

Spectacle Mon Robert Pouancé

Le Petit Théâtre Boulvard de la Libération Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 EUR

Date et horaire :

18 Janvier 2026, 16:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Spectacle Mon Robert, par la Caravane Cie, au Petit Théâtre le Dimanche 18 Janvier 2026

Durée 55 min

Tout public à partir de 8 ans

Le Dico vu par une ClownE

D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Mais emportée par les mots, leurs sons et les questions qu’ils soulèvent, Arlette se lâche…

Mon Robert est une plongée impertinente et décalée dans les mots du dictionnaire. Elle en révèle la force, la beauté mais aussi le dérisoire et la complexité. Par sa démesure et sa poésie, Arlette suscite rire, réflexion et émotions. .

Le Petit Théâtre
Boulvard de la Libération
Ombrée d'Anjou 49420
Maine-et-Loire
Pays de la Loire
+33 6 16 02 23 64

