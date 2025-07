SPECTACLE MONSIEUR BÛ LE VALPINISTE Saint-Martin-de-Boubaux

SPECTACLE MONSIEUR BÛ LE VALPINISTE Saint-Martin-de-Boubaux mercredi 16 juillet 2025.

SPECTACLE MONSIEUR BÛ LE VALPINISTE

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : 2025-07-16

Début : 2025-07-16 11:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Tous les mercredis de l’été, spectacle pendant le marché paysan et artisanal de Saint Martin de Boubaux !

Le 16 juillet Monsieur Bû le valpiniste, gesticulation philosophique à fleur de cirque.

Rémunération des artistes au chapeau. Il n’y a pas de distributeur de billets dans le village pensez à prendre de la monnaie !

Tous les mercredis de l’été, profitez du marché paysan et artisanal de Saint Martin de Boubaux pour assister à des spectacles !

Au programme le 16 juillet Monsieur Bû le valpiniste, gesticulation philosophique à fleur de cirque.

Spectacle à 11h. Rémunération des artistes au chapeau. Il n’y a pas de distributeur de billets dans le village, pensez à prendre de la monnaie ! .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Every Wednesday throughout the summer, a show at the Saint Martin de Boubaux farmers’ and craftsmen’s market!

July 16: Monsieur Bû le valpiniste, philosophical gesticulation with circus flair.

Artists paid by the hat. There’s no cash dispenser in the village: remember to take change!

German :

Jeden Mittwoch im Sommer Aufführung während des Bauern- und Kunsthandwerkermarkts in Saint Martin de Boubaux!

Am 16. Juli: Monsieur Bû, der Valpinist, philosophische Gestikulationen mit zirzensischer Note.

Entlohnung der Künstler mit dem Hut. Im Dorf gibt es keinen Geldautomaten: Denken Sie an Kleingeld!

Italiano :

Ogni mercoledì per tutta l’estate, uno spettacolo durante il mercato contadino e artigianale di Saint Martin de Boubaux!

16 luglio: Monsieur Bû le valpiniste, gesticolazione filosofica con un tocco circense.

Gli artisti vengono pagati a cappello. Nel villaggio non ci sono bancomat, quindi non dimenticate di portare con voi il resto!

Espanol :

Todos los miércoles del verano, espectáculo durante el mercado agrícola y artesanal de Saint Martin de Boubaux

16 de julio: Monsieur Bû le valpiniste, gesticulación filosófica con aire circense.

Los artistas cobran por sombrero. En el pueblo no hay cajeros automáticos, así que no olvide llevar cambio

