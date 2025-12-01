Spectacle Monsieur le curé fait sa crise Cernay

Spectacle Monsieur le curé fait sa crise

Début : Dimanche 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 17:45:00

2025-12-14

Une comédie tendre et inspirante sur la vie d’un prêtre face à ses doutes.

Entre rires et émotions, ce spectacle explore les tourments d’un prêtre dépassé par les conflits de sa paroisse. Adapté du roman de Jean Mercier, il offre un regard sincère et drôle sur la foi et la vocation. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 05

English :

A tender and inspiring comedy about the life of a priest faced with his doubts.

German :

Eine zärtliche und inspirierende Komödie über das Leben eines Priesters, der mit seinen Zweifeln konfrontiert wird.

Italiano :

Una commedia tenera e stimolante sulla vita di un sacerdote alle prese con i suoi dubbi.

Espanol :

Una comedia tierna e inspiradora sobre la vida de un sacerdote enfrentado a sus dudas.

