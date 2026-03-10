Spectacle Monsieur O Danse au Fil d’Avril rue Pêcherie Valence

Spectacle Monsieur O Danse au Fil d’Avril

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Une courte pièce drôle et absurde mais néanmoins performante, dans laquelle la manipulation devient danse, la danse devient jeu, avec toujours les cerceaux au milieu et Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux

.

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A short, funny and absurd yet powerful piece, in which manipulation becomes dance, dance becomes play, with the hoops still in the middle and Mr. O, who becomes as red as the hoops by dint of his agitation

L’événement Spectacle Monsieur O Danse au Fil d’Avril Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme