Informations pratiques

Issy-l’Évêque

Spectacle Monsieur O et ouverture de la saison culturelle de la CCEALS

Salle polyvalente Issy-l’Évêque Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante, qui pour tromper sa solitude se débat avec ses cerceaux rouges.

Venez découvrir Monsieur O, un spectacle entre cirque, manipulation et danse avec des cerceaux au milieu, venez découvrir les contorsions de Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux !

Un spectacle familial amusant et absurde mais aussi une performance physique étonnante,

Spectacle gratuit et en deuxième partie présentation de la saison culturelle CCEALS. .

Salle polyvalente Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 58 84 47 amottin@cceals.fr

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English : Spectacle Monsieur O et ouverture de la saison culturelle de la CCEALS

L’événement Spectacle Monsieur O et ouverture de la saison culturelle de la CCEALS Issy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-10 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées – Charolais Sud Bourgogne