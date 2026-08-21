Spectacle Monsieur O et ouverture de la saison culturelle de la CCEALS Issy-l’Évêque
vendredi 2 octobre 2026 · Issy-l'Évêque
Informations pratiques
Issy-l’Évêque
Spectacle Monsieur O et ouverture de la saison culturelle de la CCEALS
Salle polyvalente Issy-l’Évêque Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante, qui pour tromper sa solitude se débat avec ses cerceaux rouges.
Venez découvrir Monsieur O, un spectacle entre cirque, manipulation et danse avec des cerceaux au milieu, venez découvrir les contorsions de Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux !
Un spectacle familial amusant et absurde mais aussi une performance physique étonnante,
Spectacle gratuit et en deuxième partie présentation de la saison culturelle CCEALS. .
Salle polyvalente Issy-l’Évêque 71760 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 58 84 47 amottin@cceals.fr
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English : Spectacle Monsieur O et ouverture de la saison culturelle de la CCEALS
L’événement Spectacle Monsieur O et ouverture de la saison culturelle de la CCEALS Issy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-10 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées – Charolais Sud Bourgogne
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