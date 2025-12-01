Spectacle Monstruosités Biblio’fil Qur de la Grotte Loireauxence

Spectacle Monstruosités Biblio’fil Qur de la Grotte Loireauxence vendredi 12 décembre 2025.

Spectacle Monstruosités Biblio’fil

Qur de la Grotte Bibliothèque Les belles lignes Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 19:45:00

Date(s) :

2025-12-12

Tour de conte onirique et effrayant.

Laissez-vous conter la monstruosité des personnages, affreux, captivants, attendrissants. Le monstre prend ici plusieurs visages Par Noémie Truffaut.

Inscription conseillée. .

Qur de la Grotte Bibliothèque Les belles lignes Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 90 70

English :

A scary, dreamlike storytelling tour.

German :

Traumhafte und gruselige Märchentour.

Italiano :

Un racconto onirico e spaventoso.

Espanol :

Un cuento onírico y aterrador.

L’événement Spectacle Monstruosités Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis