Spectacle Montanha CAPVERN LES BAINS Capvern

La montagne est une terre de liberté, de danger et d’introspection. Cette infinité de possibles a conduit deux musiciens d’une complicité rare à créer le duo Montanha, mêlant le vibraphone de Félix Robin et le piano d’Etienne Manchon.

Ils s’inspirent de leur amour commun de la montagne pour proposer une musique aventureuse, ancrée dans le jazz et ouverte à tous les vents. Tous deux compositeurs, ils créent ensemble l’histoire artistique de Montanha en mélangeant leurs différentes inspirations et leurs expériences artistiques et humaines, dans un format inhabituel d’une richesse infinie. Les deux musiciens donnent à voir et entendre leur symbiose détonante au service d’une beauté intemporelle.

Véritables alchimistes sonores, les deux artistes invitent les spectateurs à entrer dans leur univers où se mêlent sentiers forestiers, avalanches et neiges éternelles !

Navettes culturelles mises en place avec la Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes Neste Barousse, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan au départ de Arreau, Sarrancolin, Hèches, Mauléon-Barousse, Loures-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, La Barthe de Neste, Lannemezan, Capvern-les-Bains.

Aller / Retour 2€ .

The mountains are a land of freedom, danger and introspection. This infinite range of possibilities led two musicians with a rare complicity to create the Montanha duo, combining the vibraphone of Félix Robin and the piano of Etienne Manchon.

Inspired by their shared love of the mountains, they propose adventurous music rooted in jazz and open to all winds. Both composers, they create Montanha?s artistic history together, blending their different inspirations and their artistic and human experiences, in an unusual format of infinite richness. The two musicians showcase their explosive symbiosis in the service of timeless beauty.

Die Berge sind ein Land der Freiheit, der Gefahr und der Introspektion. Diese unendlichen Möglichkeiten haben zwei Musiker mit einer seltenen Komplizenschaft dazu veranlasst, das Duo Montanha zu gründen, das das Vibraphon von Félix Robin und das Klavier von Etienne Manchon miteinander verbindet.

Sie lassen sich von ihrer gemeinsamen Liebe zu den Bergen inspirieren, um eine abenteuerliche, im Jazz verwurzelte und für alle Winde offene Musik anzubieten. Beide sind Komponisten und erschaffen gemeinsam die künstlerische Geschichte von Montanha, indem sie ihre unterschiedlichen Inspirationen, künstlerischen und menschlichen Erfahrungen in einem ungewöhnlichen Format mit unendlichem Reichtum vermischen. Die beiden Musiker zeigen und hören ihre explosive Symbiose im Dienste einer zeitlosen Schönheit.

Le montagne sono una terra di libertà, pericolo e introspezione. Questa infinita gamma di possibilità ha portato due musicisti con una rara complicità a creare il duo Montanha, che unisce il vibrafono di Félix Robin e il pianoforte di Etienne Manchon.

Ispirata dal comune amore per le montagne, la loro musica è avventurosa, radicata nel jazz e aperta a tutti i venti. Entrambi compositori, creano insieme la storia artistica di Montanha, fondendo le loro diverse ispirazioni e le loro esperienze artistiche e umane, in un formato insolito di infinita ricchezza. I due musicisti mostrano la loro esplosiva simbiosi al servizio di una bellezza senza tempo.

La montaña es tierra de libertad, peligro e introspección. Este infinito abanico de posibilidades llevó a dos músicos con una rara complicidad a crear el dúo Montanha, que combina el vibráfono de Félix Robin y el piano de Etienne Manchon.

Inspirada en su amor común por la montaña, su música es aventurera, enraizada en el jazz y abierta a todos los vientos. Ambos compositores crean juntos la historia artística de Montanha, mezclando sus diferentes inspiraciones y sus experiencias artísticas y humanas, en un formato inusual de infinita riqueza. Los dos músicos muestran su explosiva simbiosis al servicio de la belleza intemporal.

