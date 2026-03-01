Spectacle Monte Cristo, chronique d’une métamorphose Route Mesnier Fontastier Saint-Yrieix-sur-Charente

Spectacle Monte Cristo, chronique d’une métamorphose

Route Mesnier Fontastier Centre Aquatique Patinoire Nautilis Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : 14.7 – 14.7 – 14.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La patinoire de Nautilis se transforme pour accueillir Monte-Cristo, chronique d’une métamorphose . Inspiré du roman d’Alexandre Dumas, ce spectacle propose une performance mêlant patinage artistique, narration et univers équestre.

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Route Mesnier Fontastier Centre Aquatique Patinoire Nautilis Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 75 88 14

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English :

The Nautilis ice rink is transformed to welcome Monte-Cristo, chronicle of a metamorphosis . Inspired by Alexandre Dumas? novel, this show combines figure skating, storytelling and the equestrian world.

L’événement Spectacle Monte Cristo, chronique d’une métamorphose Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême