Spectacle Mora Mora : contes africains sur les thème des animaux Médiathèque Odette Dubarry Buchelay 16 juillet 2025 16:00

À partir de 4 ans, sur inscription

Direction l’Afrique pour un voyage coloré avec des contes, des chansons et une farandole d’animaux, des gros et des petits !

Charlotte Gilot, conteuse, vous emmène en Afrique pour un voyage fait de contes, comptines et instruments de musique.

Médiathèque Odette Dubarry 16 rue Pasteur 78200 Buchelay

©Mairie de Buchelay