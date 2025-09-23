Spectacle « More Aura » Véronique Tuaillon à l’Arsénic Gindou

Spectacle « More Aura » Véronique Tuaillon à l’Arsénic

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2026-02-06 20:30:00

2026-02-06

More Aura Véronique Tuaillon

Théâtre clownesque et acrobatique

More Aura, c’est le tout premier spectacle où apparaît Christine, cette boxeuse avec des jambes de 2 mètres de long, qui ressemble à Julia Roberts, mais avec un nez de clown et des dents pourries.

Lorsqu’on a invité, il y a deux ans, Véronique Tuaillon pour Quarantaines, son deuxième opus avec le même personnage, elle s’est étonnée qu’on n’ait pas montré More Aura à Gindou. Ben oui, c’est vrai… Créé en 2015, ce spectacle est un tube incontournable. Celles et ceux qui l’ont vu savent pourquoi… Alors réparons cet oubli, et retrouvons Christine à l’Arsénic. .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie

English :

More Aura Véronique Tuaillon

Clown and acrobatic theater

More Aura is the very first show to feature Christine, a boxer with 2-meter-long legs who looks like Julia Roberts, but with a clown nose and rotten teeth.

When we invited Véronique Tuaillon two years ago to perform Quarantaines, her second opus with the same character, she was astonished that we hadn?t shown More Aura in Gindou

German :

More Aura Véronique Tuaillon

Clowneskes und akrobatisches Theater

More Aura ist die allererste Show, in der Christine auftritt, diese Boxerin mit zwei Meter langen Beinen, die aussieht wie Julia Roberts, aber eine Clownsnase und verfaulte Zähne hat.

Als wir vor zwei Jahren Véronique Tuaillon für Quarantaines, ihr zweites Werk mit derselben Figur, einluden, wunderte sie sich, dass wir More Aura nicht in Gindou gezeigt hatten

Italiano :

Più Aura Véronique Tuaillon

Teatro clown e acrobatico

More Aura è il primo spettacolo che vede protagonista Christine, una pugile con gambe lunghe 2 metri che assomiglia a Julia Roberts, ma con un naso da clown e denti marci.

Quando due anni fa abbiamo invitato Véronique Tuaillon a mettere in scena Quarantaines, la sua seconda opera con lo stesso personaggio, si è stupita che non avessimo presentato More Aura a Gindou

Espanol :

Más Aura Véronique Tuaillon

Clown y teatro acrobático

More Aura es el primer espectáculo protagonizado por Christine, una boxeadora con piernas de 2 metros que se parece a Julia Roberts, pero con nariz de payaso y dientes podridos.

Cuando hace dos años invitamos a Véronique Tuaillon a representar Quarantaines, su segunda obra con el mismo personaje, se sorprendió de que no hubiéramos presentado More Aura en Gindou

