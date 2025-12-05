Spectacle Mosaïc de David Jarre Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Spectacle Mosaïc de David Jarre

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 31 EUR

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

David Jarre présente Mosaic, un spectacle où magie, mentalisme et illusion s’entrelacent et se confondent.

Chaque numéro est un voyage dans l’inconnu poétique, où l’esprit humain est mis à l’épreuve et où la magie devient une réalité à part entière. Sa maîtrise du mentalisme est impressionnante, alors qu’il semble lire dans les pensées de ses spectateurs et prédire des choix apparemment aléatoires.

Découvrez un univers fascinant qui défie toute logique et où l’impossible devient possible ! Venez vivre une expérience inoubliable, vous en sortirez bluffés et émerveillés.

Rendez vous vendredi 5 décembre à 20h. .

+33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr

