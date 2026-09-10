Spectacle : Moteur ! Ca tourne à Marnay Salle Culturelle Anne Frank Marnay
vendredi 2 octobre 2026 · Salle Culturelle Anne Frank · Marnay
Informations pratiques
Marnay
Spectacle : Moteur ! Ca tourne à Marnay
Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04
Du théâtre à Marnay avec la pièce Silence on Tourne. Une comédie de Patrick Haudecoeur et Gerald Sibleyras. Sous couvert du tournage d’un film où un mari trompé veut éliminer l’amant de sa femme, l’auteur nous fait une joyeuse parodie du monde du cinéma avec des acteurs qui se jalousent, mais la montée des marches n’est réservée qu’aux meilleurs. Attention aux glissades et « aux culs dans l’eau » ! Tout cela, pour le plaisir du parterre ! Des situations cocasses, spectacle jubilatoire à voir absolument. .
Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91
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English : Spectacle : Moteur ! Ca tourne à Marnay
L’événement Spectacle : Moteur ! Ca tourne à Marnay Marnay a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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