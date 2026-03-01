[Spectacle] Motor show Hippodrome Rouxmesnil-Bouteilles

[Spectacle] Motor show

Hippodrome / Avenue de Breaute Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28

Le Motor Show World Tour fait escale à Dieppe pour plusieurs dates exceptionnelles en mars 2026. Un spectacle spectaculaire mêlant Monster Trucks, cascades et sensations fortes, dans une ambiance digne des grands shows américains.

Petits et grands pourront vivre un moment intense autour de la passion du moteur et du spectacle.

Fan Zone avant le spectacle

Arrivez 2 heures avant le show pour profiter d’un accès exclusif à la Fan Zone et plonger dans l’univers des Monster Trucks

Baptême en Monster Truck

Tour de karting

Visite des Monster Trucks

Séances de dédicaces avec les pilotes

Food trucks

Boutique souvenirs

Un rendez-vous familial et spectaculaire pour les amateurs de sensations fortes.

Paiement uniquement espèces et chèques.

Tribunes couvertes en cas de pluie.

⚠️ Places limitées.

Un show spectaculaire, une ambiance survoltée et des sensations garanties vous attendent à Dieppe .

Hippodrome / Avenue de Breaute Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 22 75 03

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English : [Spectacle] Motor show

L’événement [Spectacle] Motor show Rouxmesnil-Bouteilles a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie