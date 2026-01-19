Spectacle Mots pour maux Chatelay

Spectacle Mots pour maux

Tarif enfant

Début : 2026-03-28 20:30:00

Spectacle Mots pour maux Salim Nalajoie (Cie Je t’aime)

Samedi 28 mars 2026 à la salle des fêtes de Chatelay.

Mots pour maux , c’est un seul en scène vibrant où Salim Nalajoie joue avec les mots pour panser, faire rire et émouvoir. Entre poésie, slam et improvisation, il embarque le public dans un voyage humaniste, joyeux et participatif.

Engagé sans être enragé, drôle sans être léger, Salim embarque le public dans un voyage humaniste et participatif où les spectateurs deviennent de véritables spect-acteurs. Donnez-lui des mots, il vous les rendra transformés. Un spectacle généreux, joyeux et profondément vivant, accessible dès 6 ans, qui touche autant qu’il fait sourire.

Au programme

19h00 Ouverture des portes buvette & petite restauration

20h30 Spectacle

Tout public à partir de 10 ans.

Billetterie en ligne et sur place.

En partenariat avec la Fédération Interdépartementale des Foyers Ruraux. .

Salle des fêtes Chatelay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté

