Spectacle – Mousquetaires Salle George Brassens Aytré
samedi 26 septembre 2026 · Salle George Brassens · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Spectacle – Mousquetaires
Salle George Brassens Rue du 8 mai 1945 Aytré Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Étudiants, enfants (jusqu’à 18ans), demandeurs d’emploi, parents d’élèves de la compagnie, familles de 5 personnes ou plus (sur présentation d’un justificatif)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-27 19:30:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
La Compagnie de la Tasse de Thé présente le spectacle « Mousquetaires » mise en scène par Annie Schindler. Les jeunes de l’atelier 14-20 ans, « La Clique » montent sur scène pour vous faire découvrir cette création.
.
Salle George Brassens Rue du 8 mai 1945 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 51 36 58 odyssee-tdt@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Compagnie de la Tasse de Th%E9 presents the show « The Musketeers, » directed by Annie Schindler. The young people in the 14–20-year-old workshop, “La Clique,” take the stage to introduce you to this production.
L’événement Spectacle – Mousquetaires Aytré a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle
À voir aussi à Aytré (Charente-Maritime)
- Concert Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Quatuor à cordes Église Saint-Étienne Aytré 18 septembre 2026
- Animation Les contes d’Elsa 3 ans et + Médiathèque Elsa-Triolet Aytré 23 septembre 2026
- Animation Concours de puzzle Salle Jean Vilar Aytré 26 septembre 2026
- Exposition Céline Dabot Médiathèque Elsa Triolet Aytré 30 septembre 2026
- Animation jeux de société, Médiathèque Elsa Triolet, Aytré 3 octobre 2026