Informations pratiques

Aytré

Spectacle – Mousquetaires

Salle George Brassens Rue du 8 mai 1945 Aytré Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Étudiants, enfants (jusqu’à 18ans), demandeurs d’emploi, parents d’élèves de la compagnie, familles de 5 personnes ou plus (sur présentation d’un justificatif)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-27 19:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

La Compagnie de la Tasse de Thé présente le spectacle « Mousquetaires » mise en scène par Annie Schindler. Les jeunes de l’atelier 14-20 ans, « La Clique » montent sur scène pour vous faire découvrir cette création.

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Salle George Brassens Rue du 8 mai 1945 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 51 36 58 odyssee-tdt@orange.fr

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English :

The Compagnie de la Tasse de Th%E9 presents the show « The Musketeers, » directed by Annie Schindler. The young people in the 14–20-year-old workshop, “La Clique,” take the stage to introduce you to this production.

L’événement Spectacle – Mousquetaires Aytré a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle