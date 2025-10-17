Spectacle mouton noir Thann

Spectacle mouton noir

Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 20:50:00

2026-03-20

Mouton noir raconte Paul Molina, entre danse, acrobaties et freestyle football, un spectacle émouvant sur le choix de suivre ses passions et sa voix intérieure.

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Mouton noir tells the story of Paul Molina, with dance, acrobatics and freestyle soccer, a moving show about the choice to follow one’s passions and inner voice.

German :

Mouton noir erzählt von Paul Molina, zwischen Tanz, Akrobatik und Freestyle Football, eine bewegende Show über die Entscheidung, seinen Leidenschaften und seiner inneren Stimme zu folgen.

Italiano :

Mouton noir (Pecora nera) è la storia di Paul Molina fatta di danza, acrobazie e calcio freestyle, uno spettacolo commovente sulla scelta di seguire le proprie passioni e la propria voce interiore.

Espanol :

Mouton noir (Oveja negra) es la historia de danza, acrobacia y fútbol estilo libre de Paul Molina, un espectáculo conmovedor sobre la elección de seguir las pasiones y la voz interior de cada uno.

