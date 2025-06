Spectacle Mr Kropps, l’Utopie en Marche Espace Yves Coppens Vandœuvre-lès-Nancy 26 juin 2025 17:30

Meurthe-et-Moselle

Spectacle Mr Kropps, l’Utopie en Marche Espace Yves Coppens 54 All. de Marken Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-06-26 17:30:00

fin : 2025-06-26 19:00:00

Date(s) :

2025-06-26

Un spectacle proposé dans le cadre de la Semaine de l’innovation HLM par la Compagnie Gravitation.

Bienvenue à la traditionnelle réunion publique de Mr Kropps !

Aujourd’hui, l’habitat collectif est à l’ordre du jour…

Car sachez-le, chers coopérateurs, quand on travaille chez Kropps, on vit chez Kropps !

En arrivant, sans le savoir, vous êtes passés du statut de spectateur à celui de coopérateur, muet ou agissant, à vous de décider. Alors, pour vos futurs logements, que désirez-vous privilégier de vastes appartements individuels ou de vastes espaces communs ? Vous êtes plutôt collectif ou individualiste ? Réaliste ou idéaliste ? Ou un peu tout cela à la fois ?

Choisis ton camp, camarade !Tout public

0 .

Espace Yves Coppens 54 All. de Marken

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 17 72 79

English :

A show presented as part of HLM Innovation Week by Compagnie Gravitation.

Welcome to Mr. Kropps’ traditional public meeting!

Today, collective housing is on the agenda?

As you know, dear cooperators, « when you work at Kropps, you live at Kropps!

When you arrived at Kropps, without knowing it, you went from being a spectator to a cooperator, mute or active, it’s up to you to decide. So, for your future homes, which do you prefer: large individual apartments or spacious communal areas? Are you more of a collective or individualist? A realist or an idealist? Or all of the above?

Choose your side, comrade!

German :

Eine Aufführung, die im Rahmen der HLM Innovation Week von der Compagnie Gravitation angeboten wird.

Willkommen bei der traditionellen öffentlichen Sitzung von Herrn Kropps!

Heute steht das kollektive Wohnen auf der Tagesordnung?

Denn, liebe Genossenschaftsmitglieder: « Wenn man bei Kropps arbeitet, lebt man bei Kropps! »

Mit Ihrer Ankunft sind Sie, ohne es zu wissen, vom Zuschauer zum Genossenschaftsmitglied geworden, stumm oder handelnd, Sie entscheiden. Was möchten Sie also bei Ihren zukünftigen Wohnungen bevorzugen: großzügige Einzelwohnungen oder weitläufige Gemeinschaftsräume? Sind Sie eher kollektiv oder individualistisch? Realistisch oder idealistisch? Oder ein bisschen von allem gleichzeitig?

Entscheiden Sie sich für eine Seite, Genosse!

Italiano :

Uno spettacolo realizzato dalla Compagnie Gravitation nell’ambito della HLM Innovation Week.

Benvenuti al tradizionale incontro pubblico del signor Kropps!

Oggi si parla di alloggi collettivi?

Perché come sapete, cari cooperatori, « quando si lavora da Kropps, si vive da Kropps!

Quando siete arrivati alla Kropps, senza accorgervene, siete passati da spettatori a cooperatori; se agite o meno, sta a voi deciderlo. Quindi, per le vostre future case, cosa preferite: grandi appartamenti individuali o vasti spazi comuni? Siete più collettivi o individualisti? Siete realisti o idealisti? O un po’ di tutte queste cose?

Scegli da che parte stare, amico!

Espanol :

Espectáculo organizado por la Compagnie Gravitation en el marco de la Semana de la Innovación de HLM.

Bienvenidos a la tradicional reunión pública del Sr. Kropps

Hoy, la vivienda colectiva está en el orden del día?

Porque como sabéis, queridos cooperativistas, « ¡cuando trabajas en Kropps, vives en Kropps!

Cuando llegaste a Kropps, sin darte cuenta, pasaste de ser espectador a cooperativista, actúes o no, tú decides. Entonces, para tus futuras viviendas, ¿qué prefieres: grandes pisos individuales o amplios espacios comunes? ¿Eres más colectivista o individualista? ¿Realista o idealista? ¿O un poco de todo?

¡Elige un bando, amigo!

L’événement Spectacle Mr Kropps, l’Utopie en Marche Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-06-17 par DESTINATION NANCY